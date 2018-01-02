Анфиса Резцова: "И, кстати, я верю в Волкова. Как он стреляет!"

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова в интервью "СЭ" выразила надежду, что в новом году российские биатлонисты будут выступать успешнее.

​– Верите, что после Нового года наши спортсмены будут выступать успешнее, чем на первых трех этапах Кубка мира?

– Я очень надеюсь на это. И много хороших эмоций нам принесла "Рождественская гонка", в которой победили Леша Волков и Екатерина Юрлова-Перхт. Понятно, что переоценивать этот успех не стоит – многие ведущие биатлонисты даже не участвовали на турнире. Но важно другое – то, как здорово россияне стреляли. Почему бы не делать то же самое на этапах Кубка мира? Получается, наши спортсмены могут работать на рубеже быстро и точно. И я хотела бы увидеть что-то похожее уже в Оберхофе от всей нашей команды. Тогда даже с не самым быстрым ходом можно сделать качественный шажок вперед в плане результатов.

И, кстати, я верю в Волкова. Как он стреляет! Мне кажется, если бы Лешу постоянно не дергали, он бы выступал куда лучше. Думаю, его и на "Рождественскую гонку" не просто так отправили. Полагаю, хотели лишний раз проверить парня. Хотя не факт, что его и после этого позовут на Кубок мира. Мне кажется, он просто кому-то не удобен. Но он все равно терпит. Такое ощущение, что сломать его психологически невозможно. Это парень с юмором, причем добрым, когда ему говорят что-то лишнее, то он в одно ухо впускает, а в другое выпускает услышанное. Человек настроен на позитив. Но вся эта конкуренция внутри команды все портит. Одни хотят пропихнуть своего, другие своего, а это же – глубоко неправильно.

Мы забыли такое понятие, как честность. В команде она должна быть. И спортсмену нужно говорить правду. Например: "Мы верим, что вот этот спортсмен себя сегодня проявит, он был хорош на тренировках, поэтому мы поставим на гонку его, а не тебя". Почему нет? Зачем нужны отмазки и перевод стрелок друг на друга? В сборной должно быть доверие. Спортсмен и тренер должны слышать друг друга. Вот Норицын и Коновалов – они очень стараются. Но оба парня молодые, им нужно учиться понимать спортсменов, вместе с ними набираться опыта. (Владимир ИВАНОВ)