Андрей Маковеев: "Пускать Норицына в свободное плавание опасно"

Бывший биатлонист сборной России, победитель и призёр этапов Кубка мира Андрей Маковеев прокомментировал исключения Валерия Польховского из тренерского штаба сборной России и назначение Виталия Норицына старшим тренером женской команды.

"Мое твердое убеждение – если взяли курс на омоложение, изменение сборной, то нужны новые лица, новые идеи. Работали опытные люди, они добивались успеха, но это было давно. Топтаться на одном месте – неправильно. Насколько адекватно новый тренер себя поведет, неизвестно. Норицыну может не хватить опыта на такой серьезной должности. У любого вдумчивого, но молодого тренера, как он, должен быть кто-то, кто будет давать рекомендации, помогать советами. Молодой специалист не может не наломать дров. Пускать его сразу в свободное плавание, особенно при работе с девушками – очень опасно", – сказал Маковеев. (Михаил ПОТАПОВ)