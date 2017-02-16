Александр Касперович: "Волков готов к индивидуальной гонке"

Главный тренер сборной России Александр Касперович в преддверии индивидуальной гонки рассказал о формировании команды на сегодняшнюю гонку. В составе национальной команды выступят Антон Шипулин, Евгений Гараничев, Александр Логинов и Алексей Волков. Гонка начнется в 16.30 по москоувскому времени.

– Тренерским штабом был определен состав на индивидуальную гонку, – сказал Касперович в эфире передачи "Все на матч". – Волков? Он не долго отсутствует. Он готовился специально именно по этой программе. Делал подводящую работу. Он в хорошем состоянии. Нет опасений, что он не готов выступать этой дистанции.

– Он приглашается с прицелом на эстафету?

– Волков – эстафетный боец. Мы знаем все его качества. Он резервный спортсмен на эстафету.

– Может ли получиться, что Бабиков больше не выступит?

– Такое невозможно. Он готовится и будет выступать. Цветков? Его спринт уже в истории. В последние два дня проводили серьезную работу. Тренеры скажут о его состоянии.