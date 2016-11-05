Сергей Анохин: "На следующий сезон задача сборной России - быть первыми"

Председатель комитета пляжного футбола РФС Сергей Анохин отметил, что сборная России удовлетворительно выступила на Межконтинентальном кубке. Подопечные Михаила Лихачева в полуфинале потерпели рекордное поражение в истории (0:7 от Бразилии), а сегодня обыграли Таити в матче за третье место.

- У нас есть одно место – первое, - цитирует "Р-Спорт" Анохина. - На данном этапе мы заканчиваем сезон победой пусть и в матче за третье место. Хоть как-то это сгладит впечатление от сезона. По крайней мере, пляжный футбол в России жив. Я рад, что мы победили сильную команду, где пляжный футбол является спортом номер один. На Таити пляжный футбол финансируется очень серьезно государством. И рад, что мы победили и завоевали бронзу.

Хотел бы сказать, что все ребята травмированы, бились до конца. Но на будущий сезон у нас будет одна задача – быть первыми. В целом на Межконтинентальном кубке сборная России выступила именно удовлетворительно, не хорошо, не отлично, не плохо, а именно удовлетворительно.