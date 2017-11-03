Сборная России проиграла Португалии в полуфинале Межконтинентального кубка

Сборная России в полуфинале Межконтинентального кубка, проходящего в ОАЭ, проиграла Португалии со счетом 2:3. В составе россиян голами отметились Максим Чужков и Артур Папоротный, у португальцев отличились Бруно Ново, Элинтон Андраде и Джордан Сантос. Таким образом, Россия сыграет в матче за бронзовые медали.

В другом полуфинале встретятся сборные Бразилии и Ирана.