Сборная России проиграла Португалии в полуфинале Межконтинентального кубка

Сборная России в полуфинале Межконтинентального кубка, проходящего в ОАЭ, проиграла Португалии со счетом 2:3. В составе россиян голами отметились Максим Чужков и Артур Папоротный, у португальцев отличились Бруно Ново, Элинтон Андраде и Джордан Сантос. Таким образом, Россия сыграет в матче за бронзовые медали.
В другом полуфинале встретятся сборные Бразилии и Ирана.
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kolyazhkov
Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров.Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com
19:22