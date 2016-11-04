19:05 | ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ

Сборная России потерпела самое крупное поражение в истории

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Сборная России была разгромлена Бразилией в полуфинале Межконтинентального кубка в Дубае - 0:7. Это поражение стало для россиян самым крупным в истории. Кроме того, они впервые не смогли пробиться в финал турнира. Соперник команды по матчу за третье место определится в противостоянии Таити и Ирана. 

Дубай (ОАЭ)

Межконтинентальный кубок 

1/2 финала

РОССИЯ - Бразилия - 0:7

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КОММЕНТАРИИ (15)
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Фомальчуган

А жаль, покопакабанили бы вместе)

20:27

Старый коняга

Джин Игнатов Наверное бразильцы играющие за нашу сборную - сдали матч ! Надоело выступать против своих ! 20:09___________ Ну сколько можно то? Ну как можно спутать сборную по пляжному футболу с футзалом??? У пляжников нет НИ ОДНОГО бразильца!

20:19

Айртон

Браво, Бразилия!)) Это была славная охота!))

20:13

зенит-супер-чемпион

не были мы ни на каком таити. нас и здесь неплохо кормят.

20:12

Джин Игнатов

Наверное бразильцы играющие за нашу сборную - сдали матч ! Надоело выступать против своих !

20:09

Ж и в о й

normann Нынешний год по всем видам спорта неудачный..Легче посчитать где мы выиграли что-нибудь значимое на пальцах... ( " Это какой-то позор!" сказал ШВОНДЕР). _________________________________________________________ Женский гандбол выстрелил в этом году) И фехтование!

19:56

Ж и в о й

Ну ничего страшного, России невозможно находиться постоянно на высшей ступени пьедестала в таких видах спорта. Сколько у нас в стране людей серьезно занимаются пляжным футболом? А в Бразилии? Вот то-то же.

19:54

sp2012

tryam----Не сдали,а это истинный уровень пляжки на данный момент. Мы упали ниже плинтуса. Неужели не понятно по отбору к ЧМ и финалу Евролиги. Надо забыть о пляжке лет на 10-20. Теперь будет проблема попасть на ЧМ.

19:47

Spartak-Online1

Хорошо,что я забыл посмотреть эту игру...

19:40

PELMEN GUBASTIY

Спохватились модерасты.... Начали справедливо--честные комменты банить....

19:36

Фомальчуган

Есть два наряда на пляжные карьеры!

19:24

Фомальчуган

Даже из пляжных футболёров песок сыплется.

19:23

normann

Нынешний год по всем видам спорта неудачный..Легче посчитать где мы выиграли что-нибудь значимое на пальцах... ( " Это какой-то позор!" сказал ШВОНДЕР).

19:20

Анастасия Волочкова

Что случилось с пляжниками?А говорили,что хорошо-бы закончить год выигрышем этого турнира.

19:20

tryam

поганой метлой всех из сборной ,сдали 2 последних матча

19:15

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