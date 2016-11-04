Сборная России потерпела самое крупное поражение в истории

Сборная России была разгромлена Бразилией в полуфинале Межконтинентального кубка в Дубае - 0:7. Это поражение стало для россиян самым крупным в истории. Кроме того, они впервые не смогли пробиться в финал турнира. Соперник команды по матчу за третье место определится в противостоянии Таити и Ирана.
Дубай (ОАЭ)
Межконтинентальный кубок
1/2 финала
РОССИЯ - Бразилия - 0:7
Фомальчуган
А жаль, покопакабанили бы вместе)
20:27
Старый коняга
Джин Игнатов Наверное бразильцы играющие за нашу сборную - сдали матч ! Надоело выступать против своих ! 20:09___________ Ну сколько можно то? Ну как можно спутать сборную по пляжному футболу с футзалом??? У пляжников нет НИ ОДНОГО бразильца!
20:19
Айртон
Браво, Бразилия!)) Это была славная охота!))
20:13
зенит-супер-чемпион
не были мы ни на каком таити. нас и здесь неплохо кормят.
20:12
Джин Игнатов
Наверное бразильцы играющие за нашу сборную - сдали матч ! Надоело выступать против своих !
20:09
Ж и в о й
normann Нынешний год по всем видам спорта неудачный..Легче посчитать где мы выиграли что-нибудь значимое на пальцах... ( " Это какой-то позор!" сказал ШВОНДЕР). _________________________________________________________ Женский гандбол выстрелил в этом году) И фехтование!
19:56
Ж и в о й
Ну ничего страшного, России невозможно находиться постоянно на высшей ступени пьедестала в таких видах спорта. Сколько у нас в стране людей серьезно занимаются пляжным футболом? А в Бразилии? Вот то-то же.
19:54
sp2012
tryam----Не сдали,а это истинный уровень пляжки на данный момент. Мы упали ниже плинтуса. Неужели не понятно по отбору к ЧМ и финалу Евролиги. Надо забыть о пляжке лет на 10-20. Теперь будет проблема попасть на ЧМ.
19:47
Spartak-Online1
Хорошо,что я забыл посмотреть эту игру...
19:40
PELMEN GUBASTIY
Спохватились модерасты.... Начали справедливо--честные комменты банить....
19:36
Фомальчуган
Есть два наряда на пляжные карьеры!
19:24
Фомальчуган
Даже из пляжных футболёров песок сыплется.
19:23
normann
Нынешний год по всем видам спорта неудачный..Легче посчитать где мы выиграли что-нибудь значимое на пальцах... ( " Это какой-то позор!" сказал ШВОНДЕР).
19:20
Анастасия Волочкова
Что случилось с пляжниками?А говорили,что хорошо-бы закончить год выигрышем этого турнира.
19:20
tryam
поганой метлой всех из сборной ,сдали 2 последних матча
19:15