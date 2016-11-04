Сборная России потерпела самое крупное поражение в истории

Сборная России была разгромлена Бразилией в полуфинале Межконтинентального кубка в Дубае - 0:7. Это поражение стало для россиян самым крупным в истории. Кроме того, они впервые не смогли пробиться в финал турнира. Соперник команды по матчу за третье место определится в противостоянии Таити и Ирана.

Дубай (ОАЭ)

Межконтинентальный кубок

1/2 финала

РОССИЯ - Бразилия - 0:7