Объявлен состав сборной России на Суперфинал Евролиги

РФС на официальном сайте объявил состав сборной России по пляжному футболу на Суперфинал Евролиги. Команда под руководством Михаила Лихачева выступит на турнире в Италии, который пройдет с 14 по 17 сентября.

Состав сборной России выглядит следующим образом:

вратари: Максим Чужков ("Локомотив"), Иван Островский ("Кристалл").

полевые игроки: Юрий Крашенинников, Артур Папоротный, Кирилл Романов, Владислав Аксенов (все - "Кристалл"), Антон Шкарин, Борис Никоноров, Николай Крышанов (все - "Локомотив"), Юрий Котов, Алексей Павленко (оба - "Спартак"), Виктор Крышанов (ЦСКА).

Напомним, в Суперфинале Евролиги сыграют 8 команд. В группе A выступят сборные Испании, Швейцарии, Польши и Португалии. В квартете B соперниками россиян будут Белоруссия, Италия и Украина.

Расписание матчей сборной России в групповом турнире:

14 сентября: Белоруссия - Россия. Начало - 15.45 по московскому времени.

15 сентября: Украина - Россия. Начало - 15.45.

16 сентября: Россия - Италия. 18.15.