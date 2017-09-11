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16:14 | ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ

Объявлен состав сборной России на Суперфинал Евролиги


РФС на официальном сайте объявил состав сборной России по пляжному футболу на Суперфинал Евролиги. Команда под руководством Михаила Лихачева выступит на турнире в Италии, который пройдет с 14 по 17 сентября.

Состав сборной России выглядит следующим образом:
вратари: Максим Чужков ("Локомотив"), Иван Островский ("Кристалл").
полевые игроки: Юрий Крашенинников, Артур Папоротный, Кирилл Романов, Владислав Аксенов (все - "Кристалл"), Антон Шкарин, Борис Никоноров, Николай Крышанов (все - "Локомотив"), Юрий Котов, Алексей Павленко (оба - "Спартак"), Виктор Крышанов (ЦСКА).

Напомним,  в Суперфинале Евролиги сыграют 8 команд. В группе A выступят сборные Испании, Швейцарии, Польши и Португалии. В квартете B соперниками россиян будут Белоруссия, Италия и Украина.

Расписание матчей сборной России в групповом турнире:
14 сентября: Белоруссия - Россия. Начало - 15.45 по московскому времени.
15 сентября: Украина - Россия. Начало - 15.45.
16 сентября: Россия - Италия. 18.15.

Дополнительная информация

http://www.rfs.ru/main/news/national_teams/87446.html

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