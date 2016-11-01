Анатолий Перемитин: "Хотелось бы выиграть Межконтинентальный кубок и спокойно уходить в отпуск"

Форвард сборной России Анатолий Перемитин надеется на победу в Межконтинентальном кубке-2016. Сегодня российская команда стартует на турнире матчем с Египтом, а затем на групповой стадии сыграет еще с США и Ираном. По мнению игрока, россиянам представился шанс реабилитироваться за неудачу в отборочном турнире чемпионата мира-2017 в Езоло.

– Мы с Египтом играли в прошлом году, - цитирует beachsoccerrussia.ru Перемитина. - Хорошая команда, особенно в плане "физики". При таком поле главное - тактически переиграть соперника. Свои моменты мы все равно забьем – в каждой из товарищеских игр мы забивали минимум три гола, так что теперь главное - не пропустить больше.

– Главное - не перевести игру в серию пенальти…

– Это уже не проблема, если так случится. У нас многие стали уверенными в себе пенальтистами. Любой может подойти и ударить. Кроме того, есть Алексей Зуев, который классно стоит в воротах. Он специалист по пенальти.

– Третий матч в группе пройдет против сборной Ирана. В этом году это все та же сильная команда?

– Если честно, за ними специально не следили. Вчера они перед нашей тренировкой провели товарищеский матч с Таити, одержали крупную победу со счетом 6:1. Может быть, игроки Таити еще не в оптимальных кондициях, не знаю. Думаю, что Иран остался такой же бойцовской командой, которая будет биться, где-то даже исподтишка. Там футболисты опытные, но я думаю, что особых проблем они нам не доставят.

– Важно завершить сезон на победной волне, чтобы компенсировать тот провал в Езоло?

– Конечно. Тем более что Межконтинентальный кубок всегда удачно складывается для нас. Пять лет подряд мы выходим в финал. Хотелось бы выиграть турнир и спокойно уходить в отпуск на месяц-другой.