Виталий Мутко: "У российской сборной по баскетболу в формате 3х3 есть шансы на золото Игр-2020"

Вице-премьер РФ Виталий Мутко считает, что женская сборная России по баскетболу в формате 3x3 имеет серьезные шансы на золотые медали Олимпийских игр 2020 года, где эта дисциплина дебютирует. Российская сборная впервые в истории стала победителем Кубка мира по баскетболу в формате 3x3, который проходил во французском Нанте.

– Я считаю, что в этой дисциплине баскетбола у нас неплохие команды. Конечно, такая победа на чемпионате мира очень важна, тем более после того, как эта дисциплина стала олимпийской, – цитирует ТАСС Мутко. – Мы всегда под новые виды спорта принимаем программы поддержки и развития, и сейчас очень важно, чтобы федерация, министерство спорта, центр сборных команд с учетом этой победы, на базе этой сборной, сделали план подготовки к 2020 году. Нужно оказать всяческое содействие этой команде, чтобы она ни в чем не нуждалась и спокойно готовилась к Олимпийским играм в Токио. Не всегда автоматом получается перенести результаты с мировых первенств на Олимпиаду. Наша женская сборная сегодня входит в мировую элиту, значит, у команды есть потенциал. Это касается всех видов спорта – если команда входит в элиту, то у нее есть серьезный шанс на олимпийское золото.