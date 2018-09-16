Сборная России победила Болгарию в отборе чемпионата мира-2019

Сборная России в Химках обыграла команду Болгарии (77:73) во втором матче второго отборочного этапа квалификационного турнира чемпионата мира-2019. По 22 очка набрали Алексей Швед и Александр Веженков. Они и стали самыми результативными игроками встречи.

Россияне набрали 12 очков и поднялись на третье место в турнирной таблице. Первые французы (15), вторые - чехи (13). Путевку в финальную стадию чемпионата мира получают три лучшие команды каждой европейской группы.

Чемпионат мира

Отборочный турнир

Европа

2-й раунд

Группа K

Россия - Болгария - 77:73 (30:20, 17:20, 15:20, 15:13)