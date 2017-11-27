Россия обыграла Бельгию в отборе Кубка мира

Сборная России на своей площадке одолела Бельгию – 76:69. По ходу встречи хозяева уступали с двузначной разницей в счете. Самым результативным игроком встречи стал форвард бельгийцев Жан Салуму, набравший 17 очков. У россиян 15 очков в активе Сергея Карасева.

Для подопечных Сергея Базаревича эта победа стала первой в отборочном турнире Кубка мира. Следующим соперником сборной России станет команда Франции. Встреча состоится 22 февраля следующего года.

Кубок мира

Мужчины

Отборочный турнир

Европа

1-й раунд

Группа Е

РОССИЯ – Бельгия – 76:69 (16:23, 20:13, 26:11, 14:22)

Р: Карасев (15), Зубков (11), Д. Кулагин (10 + 9 передач), Фридзон (9).

Б: Салуму (17), Жиллет (10), Либерт (9), Де Зеув (8).