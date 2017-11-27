Россия обыграла Бельгию в отборе Кубка мира

Сборная России на своей площадке одолела Бельгию – 76:69. По ходу встречи хозяева уступали с двузначной разницей в счете. Самым результативным игроком встречи стал форвард бельгийцев Жан Салуму, набравший 17 очков. У россиян 15 очков в активе Сергея Карасева.
Для подопечных Сергея Базаревича эта победа стала первой в отборочном турнире Кубка мира. Следующим соперником сборной России станет команда Франции. Встреча состоится 22 февраля следующего года.
Кубок мира
Мужчины
Отборочный турнир
Европа
1-й раунд
Группа Е
РОССИЯ – Бельгия – 76:69 (16:23, 20:13, 26:11, 14:22)
Р: Карасев (15), Зубков (11), Д. Кулагин (10 + 9 передач), Фридзон (9).
Б: Салуму (17), Жиллет (10), Либерт (9), Де Зеув (8).
🚫🚫🚫 @k1x1k1 #FIBAWC #ThisIsMyHouse @russiabasket 🇷🇺– FIBA 🏀 World Cup (@FIBAWC) 27 ноября 2017 г.
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Don Miguel
Смотреть-то тоска, а уж слушать... Последняя минута, кто выиграет - не понятно. Команды трижды теряют мяч, по разу промахиваются, по разу попадают. "Комментаторы" нам вещают про несовершенство системы розыгрыша. Потом торжественно "сообщают", что наши выиграли! Спасибо! За ваш выдающийся профессионализм! Мы же слепые, куды нам разобраться в такой сложности без вас. Просто пофигизм. Полный. К баскетболу и всем нам. Любите только себя? Ну, так и любите. Без нас!
19:43 27 ноября
ladafan
как раз давно совсем Хотел отметить комментаторов с сайтс СЭ - они"лучшие"....а с такой игрой наши конечно же не попадут в тройку из 4))
19:23 27 ноября
ну я
Как раз игроки то у нас есть, а вот тренера нет. Ну что за дебильная ставка на трехочковые??? По составу наша сборная сопоставима с командой Блатта. Но то был тренер с большой буквы...
19:18 27 ноября
grey174
Давно не видел такой безобразной игры от баскетболистов! Абсолютно не верится что пройдут отбор.....
18:54 27 ноября
Джон....Сильвер
Совсем кисло сборная выглядит. Полматча вообще не понятно, что творили. За счет чего Францию обыгрывать не ясно. Пора негров натурализовывать, раз своих нет.
18:47 27 ноября