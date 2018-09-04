Петр Губанов: "Швед — лучший игрок Европы"

Центровой "Химок" и сборной России Петр Губанов в интервью "Известиям" заявил, что Алексей Швед является лучшим игроком Европы. Также он отметил, что остановить можно любого игрока.

– В матче с Чехией вам предстоит играть против Яна Веселы. Готовы противостоять этому габаритному центровому?

– Остановить можно любого игрока. Все будет зависеть от нас, в первую очередь от командной защиты. Ближе к игре тренеры дадут установки, как действовать против него. Понятное дело, что Веселы – игрок высокого уровня. Нам будет с ним непросто. Но у нас есть Леша Швед.

– На ваш взгляд, он входит в пятерку лучших игроков Европы?

– Думаю, что не в пятерку. Швед – лучший игрок Европы. Прошлый сезон это подтвердил. Когда он в сборной, для команды это – огромный плюс.