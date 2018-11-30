Действующий чемпион Европы потерял теоретические шансы на участие в ЧМ-2019

Сборная Словении после вчерашнего поражения от Украины (54:82) потеряла даже теоретические шансы на выход в финальную стадию ЧМ-2019, который пройдет в Китае.

Напомним, что в прошлом году словенцы стали чемпионами Европы, победив в финале сборную Сербии (93:85).

Лидеры команды Горан Драгич ("Майами") и Лука Дончич ("Даллас") не смогли помочь сборной в отборочном турнире ЧМ-2019, так как выступают в НБА.

Теперь, чтобы попасть на Олимпийские игры-2020 в Токио, Словении нужно получить wild card на участие в квалификационном турнире, а затем выиграть его. (Игорь Барышев)