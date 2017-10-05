Делегация ФИБА посетила Пермь перед выборами страны-хозяйки ЧМ-2023

Делегация Международной федерации баскетбола (ФИБА) посетила с рабочим визитом Пермь, сообщает пресс-служба РФБ. Комиссия оценила объекты, которые могут быть использованы во время чемпионата мира-2023, если Россия получит такое право.

Сотрудники ФИБА отметили, что УДС "Молот" не может быть использован для проведения матчей ЧМ-2023. Если заявка России победит в голосовании, то в Перми должна будет появиться новая арена в кратчайшие сроки.

В пятницу рабочая комиссия посетит Москву, где проведет встречу с главой РФБ Андреем Кириленко. Ранее делегация оценила объекты Казани и Санкт-Петербурга.

Отметим, страна-хозяйка ЧМ-2023 будет названа 9 декабря на собрании центрального совета ФИБА. Кроме России, на проведение турнира претендуют Турция, совместная заявка Японии, Индонезии и Филиппин, а также Уругвай с Аргентиной.