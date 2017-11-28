Андрей Кириленко: "Хочется пожелать игрокам сборной России оставаться такими же наглыми"

Глава РФБ Андрей Кириленко отметил важность победы над Бельгией (76:69) после поражения в матче с Боснией и Герцеговиной (76:81) в отборе Кубка мира. Также он отметил отличную организацию встречи в Нижнем Новгороде.

– Очень рад, что наши игроки относительно более молодого поколения получают игровое время и берут на себя лидерские роли в отсутствие тех ребят, которые играют в Евролиге за ЦСКА и "Химки". Для меня это очень важно, – цитирует "Р-Спорт" Кириленко. – Есть прямо проблески, но видно, что игра нестабильна, сказывается нехватка игрового времени в клубах.

Победа тем более важна, что первый матч для нас сложился неудачно. Хотя и там по игре были хорошие моменты, но как раз именно стабильности не хватило. Сегодня вторая половина прошла под нашим контролем и это то, что было нужно. Хочется пожелать ребятам оставаться такими же наглыми, как они были сегодня во второй половине матча.

Отличная организация матча, особенно с учетом того, что этот зал уже много повидавший. Все, что касается технических требований и самой встречи, было выполнено. За это огромное спасибо и губернатору Глебу Никитину, который живет спортом, Диме Сватковскому, Сергею Панову. Не исключено, что мы и еще будем сюда привозить команду, но сейчас очень много желающих принять матчи сборной России. И наша первостепенная задача побывать там, где мы пока не были.