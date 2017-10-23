12:02 | Баскетбол — Чемпионат мира

Андрей Кириленко: "Евролига специально не предусмотрела в календаре окна под матчи сборных"

1

Президент РФБ Андрей Кириленко выразил надежду, что сможет договориться с ЦСКА и "Химками" об участии игроков в отборочных матчах Кубка мира–2019. Эти встречи пересекаются с поединками в Евролиге.

– Евролига пошла на принцип и специально не предусмотрела в своем календаре окна под матчи национальных сборных, – цитируют Кириленко "Известия". – Хотя такие паузы теперь есть во всех турнирах на всех континентах за исключением НБА. Не думаю, что у Евролиги возникли бы серьезные сложности с тем, чтобы сделать два окна по 10 дней. Но они продолжают стоять на своём в конфликте с ФИБА.

Понимаю, что игроки и руководство ЦСКА и "Химок" стоят перед непростым выбором. По регламенту спортсмен не имеет права отказаться от вызова в национальную команду, но на самом деле ситуация не такая страшная. По сути, всё сводится к двум датам: 24 ноября и 22 февраля, когда матчи сборных пересекаются с турами Евролиги. Думаю, мы сумеем договориться и решить эту проблему. Нам важны и клубы, и сборная. За последние годы мы научились вести диалог со всеми сторонами. Уверен, сможем договориться и на этот раз

Дополнительная информация

https://iz.ru/658835/timur-ganeev/rossiia-sygraet-s-frantciei-v-krasnodare

1
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

Don Miguel

Ну, ЦСКе труднее сыграть без пары основных иноземцев, чем без всех россиян, они все равно там толком ничего не решают. С Химками сложнее, Швед решает много. В кубке Европы перерывы есть, игроков там только толковых российских почти нет. Вопрос, как сыграем без Мозгова. Его-то вряд ли куда отпустят.

13:18