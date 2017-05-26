Захар Пашутин: "Локомотив" окажет достойное сопротивление ЦСКА"

Бывший защитник ЦСКА Захар Пашутин назвал московский клуб фаворитом в полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с "Локомотивом". Он также добавил, что кубанцы смогут оказать сопернику достойное сопротивление.

- Очевидно, что фаворит этой пары - ЦСКА, - приводят "Известия" слова Пашутина. - Я не считаю, что армейцы провалили "Финал четырех". В Стамбуле они играли в качественный баскетбол, уверенно вели в счете в матче с "Олимпиакосом", но уступили в напряженной концовке. В баскетболе такое бывает. В игре с "Реалом" баскетболисты ЦСКА доказали, что находятся в хорошей форме и способны решать самые сложные задачи. Проблем с настроем на "Локо" у них не будет. Я не могу прогнозировать, как закончится серия, но мне кажется, краснодарцы окажут достойное сопротивление. Выкладываться подопечные Саши Обрадовича будут на 100 процентов. Московский клуб очень сложно обыграть в серии, но краснодарцы сделают все, что в их силах.

Первый матч полуфинала пройдет сегодня, 26 мая, начало - в 19.30 по московскому времени. Серия продлится до трех побед. Ранее ЦСКА не смог защитить титул чемпионов Евролиги, уступив "Олимпиакосу" в "Финале четырех". В матче за третье место армейцы обыграли "Реал".