Сергей Мокин: "Автодор" едет в Минск только за победой"

Главный тренер "Автодора" Сергей Мокин перед матчем Единой лиги ВТБ против "Цмоки-Минска" отметил, что соперник в предстоящем поединке будет предельно мотивирован из-за вылета из Лиги чемпионов ФИБА. По его словам, минчане захотят реабилитироваться в глазах собственных болельщиков.

- Думаю, что соперники выйдут на паркет предельно мотивированными, потому что они не смогли пробиться в основной этап Лиги Чемпионов и с домашнего поражения от "Зенита" начали сезон в Единой Лиге ВТБ, - приводит пресс-служба "Автодора" слова Мокина. - "Цмоки-Минск" играет дома и наверняка постарается приложить все силы, чтобы одержать победу на глазах своих болельщиков. В свою очередь и мы едем в столицу Беларуси исключительно выигрывать.