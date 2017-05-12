Саша Обрадович: "От серии с ЦСКА жду победы со счетом 3-0"

Главный тренер краснодарского "Локомотива" Саша Обрадович рассчитывает уверенно обыграть ЦСКА в плей-офф Единой лиги ВТБ. Краснодарцы встретятся с москвичами в полуфинале турнира.

– Мы заслужили место в полуфинале плей-офф, несмотря на все проблемы, которые у нас были в сезоне, – цитирует "Р-Спорт" Обрадовича. – От серии с ЦСКА я жду победы со счетом 3-0.

Четвертая игра с УНИКС была хорошей. УНИКС бился до конца, как и весь сезон, и я хотел бы отметить характер казанцев. Нужно уважать такого соперника, который весь год играл и в Евролиге, и в лиге ВТБ, двух очень сложных соревнованиях. Это спорт, кто-то должен был проиграть, но я не могу сказать, что УНИКС не старался и не хотел победить.