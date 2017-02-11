Кит Лэнгфорд: "Хочу показать пару движений, которые в обычных играх я не рискну делать"

Американский защитник Кит Лэнгфорд уверен, что команда России в Матче звезд Единой лиги ВТБ будет играть на победу и захочет доказать, что сильнее легионеров. Первый в истории Единой лиги Матч звезд пройдет сегодня в Сочи. В основной игре звездного уик-энда сыграют сборная мира против сборной российских звезд.

- Я уверен, что российские ребята подойдут к матчу очень серьезно, никакой расслабленности не будет, - цитирует ТАСС Лэнгфорда. - Они захотят доказать, что сильнее легионеров, захотят проявить себя. При этом для нас - это просто шоу. Мне хочется хорошо провести время, пообщаться с ребятами, ну и показать пару движений, которые в обычных играх я не рискну делать.



