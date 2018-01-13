Евгений Пашутин: "Не смогли остановить Миллера-Макинтайра и Маклина"

Главный тренер "Автодора" Евгений Пашутин после матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с "Пармой" (82:87) посетовав на слабую игру в обороне.

– Как мы и ожидали, матч получился крайне тяжелым. "Парма" сейчас находится в хорошей форме и имеет в составе качественных американских защитников – Миллера-Макинтайра, Гейнса и Маклина, – приводит слова Пашутина официальный сайт Единой лиги ВТБ. - Тщательно готовились к каждому из них, детально разбирали их действия перед игрой. Не справились в защите, особенно в заключительном периоде, что предопределило результат.

К сожалению, не смогли остановить Миллера-Макинтайра и Маклина, который забил много легких мячей в решающие минуты. На ротации пропустили много мячей из углов. В третьей четверти смогли вернуть агрессивность и повести 9 очков. Однако в четвертом периоде получили 14:27, что непозволительно! Не умаляя достоинств соперника, скажу, что сегодня мы сами проиграли матч. Допустили слишком много промахов, потерь на ровном месте, которые обернулись результативными быстрыми прорывами. В результате потерпели поражение последним броском, сыграв очень плохо.