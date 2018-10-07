ЦСКА обыграл "Астану" в Единой лиге ВТБ

В матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ ЦСКА обыграл "Астану" (86:61). В составе победителей самым результативным стал Отелло Хантер, набравший 18 очков.

Московские армейцы лидируют в чемпионате, одержав две победы в двух матчах.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

"Астана" - ЦСКА - 61:86 (15:14, 12:27, 20:24, 14:21)

"Астана": Клеммонс (11 + 3 гп + 3 пх + 5 ф), Ергали (4 + 3 пд + 4 ф), О’Брайен (12 + 5 пд + 4 гп), Хортон (2 + 4 пд), Гросселль (14 + 5 пд + 5 пт) – старт; Бажин (0), Щербак (н/в), Мурзагалиев (4 + 3 пт), Жигулин (8 + 5 пд), Майдекин (2 + 2 гп), Гаврилов (2), Марчук (2 + 2 пх).

ЦСКА: Питерс (9 + 6 пд), Родригес (8 + 5 гп), Хиггинс (16), Курбанов (2 + 3 пд + 4 ф), Хантер (18 + 6 пд) – старт; Хоменко (2 гп), Ухов (6 + 3 пд + 2 гп), Антонов (10 + 4 пд), Воронцевич (5 + 4 ф), Клайберн (7 + 7 пд + 4 гп + 2 пх), Хэкетт (5 + 3 гп), Лопатин (0).

7 октября. Астана. "СК Велотрек".