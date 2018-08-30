Боломбой - о ЦСКА: "Наконец-то я попал туда, где буду востребован"

Новичок ЦСКА Джоэль Боломбой рассказал о причинах, по которым решил перехать в Россию. Ранее уроженец Донецка выступал в НБА.

– Как ваши родители отреагировали на ваш переезд в Россию?

– Они были рады за меня, поскольку это хорошая возможность. Наконец-то я попал туда, где буду востребован, где смогу проявить свои лучшие качества. В молодости мои родители провели здесь много времени, но не были в Москве больше 20 лет. Так что они очень хотят приехать сюда, посмотреть на мою игру, увидеть, как изменился город за время их отсутствия.

– Была ли у вас возможность остаться в НБА?

– Да, я мог остаться в NBA, но те предложения, которые у меня были, несильно меня интересовали. Я больше не хотел путешествовать по стране. За эти два года у меня было очень много путешествий из одного города в другой. И если в сезоне-2016/17 "Юта Джаз" и "Солт-Лейк-Сити Старз" были буквально в 15 минутах друг от друга, то потом меня определили в G-лигу, и я стал играть за Милуоки. В один конец я тратил на дорогу полтора часа.

– Полтора часа? Похоже, это было не так далеко...

– Недалеко, согласен. Но когда ты каждый день проводишь в дороге три часа и при этом постоянно тренируешься — это тяжело. Особенно когда ты молодой игрок без конкретной роли в команде. Ты просто тренируешься и не знаешь своего расписания: в один и тот же день я мог сыграть в команде NBA и G-лиги. Ты едешь, например, в Майами, а через полчаса после игры тебе говорят, что ты снова нужен "Юте" и нужно срочно собираться и лететь в условный Хьюстон. Порой я был так сильно измотан, что не мог заснуть от усталости. У нас с агентом были расписаны тренировки для Летней лиги NBA, но я подумал, что не хочу повторения всей истории и что пришло время что-то менять.