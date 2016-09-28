Андрей Ватутин: "Бюджет ЦСКА прежний – 37 миллионов евро"

Президент ЦСКА Андрей Ватутин в интервью "Коммерсанту" озвучил бюджет клуба на следующий сезон. Также он выразил беспокойство в связи с ростом зарплат в НБА и тем, как это может сказаться на европейском баскетболе.

– И все-таки ЦСКА – по-прежнему стопроцентный фаворит. А болельщики судят о пропасти в возможностях между ним и преследователями по размерам клубных бюджетов, которые с некоторых пор Единая лига решала открывать. Армейский в прошлом сезоне составлял почти 2,8 миллиарда рублей, следующий по размеру – у "Химок" – был равен 1,6 миллиарда. Разве не колоссальная разница? В текущем году ваш бюджет останется на том же уровне?

– Да. Он может меняться в рублевом эквиваленте, но в валюте уже несколько лет остается одним и тем же – в районе 37 миллионов евро.

– Сейчас этой суммы, рискну предположить, вам вполне хватает, чтобы удерживать уровень. А если прогнозировать на будущее?

– Отвечу осторожно. Через год нас ждет очень непростое межсезонье, потому что заканчиваются контракты практически у половины баскетболистов клубов – у Теодосича, Хряпы, Андрея Воронцевича, Кори Хиггинса, Аарона Джексона, Кайла Хайнса, Джоэла Фрилэнда, Павла Коробкова, Дмитрия Кулагина… Работы будет много.

– А почему вы в связи с ней испытываете тревогу. Что, цены на игроков пошли вверх?

– Вы видите, что происходит в НБА? Денег в американском баскетболе стало больше, зарплаты растут, даже заявку увеличили. Летом в Америку уехал добрый десяток звезд Евролиги. И что приходится делать европейским клубам, чтобы отстоять баскетболистов? Правильно – тоже взвинчивать зарплаты.