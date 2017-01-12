Андреа Тринкьери: "Ушел из УНИКСа совсем не из-за денег"

Главный тренер "Бамберга" Андреа Тринкьери в интервью "Р-Спорт" подчеркнул, что основной причиной ухода из УНИКСа стала удаленность от дома. Итальянский специалист работал с командой с 20013 по 2014 год.

- Андреа, рады видеть вас в Казани. С какими ощущениями летели на игру с УНИКСом? - вопрос Тринкьери.

- Такое ощущение, что я только вчера улетел из Казани. Буду очень рад видеть болельщиков УНИКСа. Ваша команда очень хорошо играет в Евролиге. Поверьте, я очень-очень счастлив вернуться в "Баскет Холл". Я встретил здесь много отличных людей. Я провел в Казани очень хороший год. У меня только самые позитивные воспоминания.

- Скажите уже, в чем была главная причина ухода? Деньги? Семья?

- Нет, нет. Совсем не деньги. Сразу скажу, что решение далось мне с большим трудом. И я еще раз хочу сказать огромное спасибо всем в УНИКСе - от президента Евгения Богачева, Ольги Ахсановой и Виктории Еремеевой до всех остальных. Главная причина - удаленность от дома, два маленьких ребенка в моей семье. И это единственная причина моего ухода.

- И вы выбрали "Бамберг", далеко не самый топовый клуб Европы.

- От Бамберга до Милана всего час полета. Я думаю, вы меня поняли. Когда я объявил, что буду тренировать "Бамберг", многие удивились. "Бамберг"? Зачем это ему? Но я как минимум ушел из одного классного места в не менее хорошее. Я доволен.