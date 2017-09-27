Алексей Швед: "Соскучился по одноклубникам из "Химок" и рад вернуться в команду"

Защитник "Химок" Алексей Швед отметил, что находится в хорошей физической форме после Евробаскета. Баскетболист также добавил, что рад вернуться в подмосковную команду.

– Только одну тренировку с командой провел до игры с "Панатинаикосом", так что дальше будем прибавлять, – цитирует "Р-Спорт" Шведа. – Но, в принципе, и этот матч сыграли неплохо, справлялись в защите, гнули свою линию. Хорошая атмосфера в коллективе, рад вернуться в команду, очень соскучился по ребятам. Конечно, после Евробаскета была усталость, но нам с Андреем Зубковым дали неделю отдыха, так что уже чувствую себя лучше, проблем нет.