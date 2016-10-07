Суд продлил домашний арест Аникеевой до 29 октября

Пресненский суд Москвы продлил домашний арест бывшего президента РФБ Юлии Аникеевой, обвиняемой в мошенничестве, до 29 октября. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Анастасия Пылина.

- Суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении Аникеевой меры пресечения в виде домашнего ареста до 29 октября, - цитирует Пылину РИА "Новости".

В декабре 2015 года было возбуждено уголовное дело по факту хищения у РФБ около 20 миллионов рублей. Поводом к возбуждению уголовного дела послужили материалы аудиторской проверки финансово-экономической деятельности РФБ после смены руководства.

По версии следствия, в период с 20 февраля 2014 по 24 августа 2015 путем заключения фиктивных гражданско-правовых договоров с индивидуальными предпринимателями у РФБ было похищено более 20 миллионов рублей, выделенных на развитие спорта.