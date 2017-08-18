Стефан Маркович: "Рад, что стал частью "Химок", сосредоточен на подготовке к сезону"

Новичок "Химок" Стефан Маркович отметил, что рад стать частью подмосковной команды. Разыгрывающий, ранее выступавший за "Зенит", добавил, что ему нравится жизнь в России.

– Очень рад, что стал частью "Химок". В этом сезоне мы примем участие в Евролиге, а в Лиге ВТБ у меня уже есть прошлогодний опыт выступления, – приводит официальный сайт "Химок" слова Марковича. – Думаю, многие помнят, как "Химки" и "Зенит" боролись за путевку в Евролигу, и в итоге все решилось в пятой игре. Однако это все в прошлом, и я не хочу рассуждать о том, что было.

Я сосредоточен на подготовке к предстоящему сезону. У нас отличная команда, и мне приятно будет поработать с тренерским штабом и новыми одноклубниками. Я продолжаю свою карьеру в России, и мне очень понравилась жизнь в вашей стране. Это отличное место.

В сезоне-2016/17 Маркович в составе "Зенита" провел 30 матчей, набирая в среднем за игру 10,3 очка. Отметим, что серб вошел в тройку лучших игроков по передачам в Единой лиге ВТБ, а также стал лидером по этому показателю в Кубке Европы.