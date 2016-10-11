Прохоров издал учебник для баскетбольных тренеров

В рамках проекта российского бизнесмена Михаила Прохорова "Бруклинский Мост" на русский язык переведена и издана книга "Как стать баскетбольным тренером и добиться успеха" Моргана и Джо Вуттена. Презентация книги прошла на форуме "Россия – спортивная Держава".

– Мы выбрали именно эту книгу, потому что в ней авторам удалось создать уникальный сплав из методической информации, практических прикладных советов и правильной философии, а также уделить огромное внимание самообразованию тренеров. Книга будет очень полезна и начинающим, и опытным специалистам, – цитирует Прохорова официальный сайт Единой лиги ВТБ.

Напомним, программа "Бруклинский мост" была запущена по инициативе председателя попечительского совета РФБ Сергея Иванова. Ключевым партнером проекта стал Прохоров, который также является владельцем "Бруклина".



