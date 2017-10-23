Экс-главу РФБ приговорили к 4,5 года колонии и объявили в розыск

Чертановский суд Москвы постановил объявить в розыск бывшую главу Российской федерации баскетбола (РФБ) Юлию Аникееву, осужденную на 4,5 года колонии по делу о хищении 44 миллионов рублей. Такое решение суд принял в связи с тем, что Аникеева не явилась на оглашение приговора 23 октября.

- Суд считает необходимым объявить Аникееву в розыск в связи с тем, что она была уведомлена надлежащим образом об оглашении приговора, однако на него не явилась, - приводит ТАСС решение судьи.

Ранее адвокат подсудимой Давид Хечян заявил, что Аникеева обратилась в суд с письмом, в котором сообщила, что не будет присутствовать при оглашении приговора. По словам адвоката, в письме Аникеевой указывается, что она "видит бесполезным и бесперспективным бороться честным и законным способом за свое имя и свободу в связи с полным недоверием к решению суда", а также "не может оставить на произвол жизнь своей семьи: двух малолетних дочерей и пожилой мамы-инвалида".

Как отметил тогда защитник, если суд приговорит Аникееву к реальному сроку лишения свободы, то "для ее привода есть необходимая служба". Аникеева находится под домашним арестом.

Суд вынес обвинительный приговор бывшей главе РФБ Аникеевой