Суд вынес обвинительный приговор бывшей главе РФБ Аникеевой

Чертановский суд Москвы признал виновной в хищении 44 миллионов рублей бывшую главу Российской федерации баскетбола (РФБ) Юлию Аникееву, сообщает ТАСС. Суд начал оглашение с заявления о признании доказанными обвинений в отношении Аникеевой. Наказание для нее будет названо в заключительной части судебного акта.

В ходе прений сторон гособвинение просило приговорить Аникееву к шести годам колонии общего режима. Другому фигуранту дела – бывшему главному бухгалтеру РФБ Михаилу Кочаряну – прокурор просил назначить 6,5 года колонии.

По версии следствия, Аникеева и Кочарян с сообщником, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с его розыском, при пособничестве бухгалтера Елены Силиной похищали средства РФБ. С февраля 2014 года по август 2015 года с подконтрольными Аникеевой индивидуальными предпринимателями заключались фиктивные договоры, после чего на их банковские счета переводились денежные средства РФБ. Эти средства обналичивались и передавались Силиной, а затем Кочаряну.

Мошенническая схема была выявлена в декабре 2015 года вновь избранным руководством РФБ в ходе аудиторской проверки, после чего новый глава федерации обратился в правоохранительные органы.

Кочарян в октябре 2016 года скончался, его родственники были против прекращения уголовного дела по нереабилитирующим основаниям. В марте 2017 года Чертановский суд приговорил Силину к 3,5 года колонии за пособничество хищению. Аникеева на время следствия находится под домашним арестом. Она возглавляла РФБ с июля 2013 года.