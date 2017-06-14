ЦСКА пытается удержать Теодосича

ЦСКА предложил новый контракт сербскому защитнику Милошу Теодосичу, которым также интересуются несколько клубов НБА.

По словам президента армейцев Андрея Ватутина, селекционная политика клуба нынешним летом во многом будет зависеть от решения серба. По данным "СЭ", в ЦСКА надеются окончательно решить этот вопрос до конца июня. В европейской прессе в среду появились сведения, что красно-синие готовы предложить Теодосичу 12 миллионов евро за три следующих сезона, что сделает его одним из самых высокооплачиваемых игроков Европы. Но в ЦСКА эти данные подтверждать не спешат.

– Официальная позиция клуба – мы не комментируем слухи, – сказал "СЭ" пресс-атташе армейцев Николай Цынкевич. – Но предложение, как говорил наш президент, действительно сделано.

Сам Теодосич ранее говорил, что намерен определиться со своим будущим только после окончания сезона в Единой лиге ВТБ. По данным различных СМИ, интерес к услугам 30-летнего защитника за океаном проявляют "Майами", "Бруклин" и "Сакраменто". Теодосич выступает за ЦСКА с 2011 года и вместе с клубом выиграл Евролигу, шесть титулов чемпиона России, трижды входил в первую символическую сборную Евролиги.

В нынешнем сезоне на его счету 29 матчей в Евролиге, за которые он в среднем набирал 16,1 очка и делал 6,8 передачи, а также 21 игра в Единой лиге, где его показатели составляли 11,3 очка и 6 передач. (Антон БАБОШИН)