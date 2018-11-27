Антон Понкрашов: "Обидно, что не вызывают в сборную России. Я должен быть там"

Капитан УНИКСа Антон Понкрашов заявил, что не согласен с решением главного тренера сборной России Сергея Базаревича не вызывать его в национальную команду.

– Я знаю, что должен быть там, - приводит "Реальное время" слова Понкрашова. - Потому что многие в команде – не просто мои друзья, но мои братья, с которыми я проливал много крови и через многое прошел. Для меня очевидно – и по моему уровню игры, и по тому, как выступает УНИКС – что я должен быть там. Да, мне обидно.

32-летний Понкрашов с 2005 года выступал за сборную России, в ее составе в 2007 году стал чемпионом Европы, а также завоевал бронзовые медали Евробаскета-2011 и Олимпийских игр-2012 (Игорь Барышев).