13:32 | Баскетбол — Россия

Антон Понкрашов: "Обидно, что не вызывают в сборную России. Я должен быть там"

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Капитан УНИКСа Антон Понкрашов  заявил, что не согласен с решением главного тренера сборной России Сергея Базаревича не вызывать его в национальную команду.

– Я знаю, что должен быть там, - приводит "Реальное время" слова Понкрашова. - Потому что многие в команде – не просто мои друзья, но мои братья, с которыми я проливал много крови и через многое прошел. Для меня очевидно – и по моему уровню игры, и по тому, как выступает УНИКС – что я должен быть там. Да, мне обидно.

32-летний Понкрашов с 2005 года выступал за сборную России, в ее составе в 2007 году стал чемпионом Европы, а также завоевал бронзовые медали Евробаскета-2011 и Олимпийских игр-2012 (Игорь Барышев).

Дополнительная информация

https://realnoevremya.ru/articles/121390-intervyu-s-antonom-ponkrashovym

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