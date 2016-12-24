Анна Петракова: "Когда Артешина вернулась на площадку с зашитой раной, это придало УГМК сил"

Баскетболистка УГМК Анна Петракова отметила, что команда смогла выиграть Кубок России за счет силы духа. В финальном матче екатеринбуржская команда победила курское "Динамо" (66:60) и в восьмой раз завоевала трофей.

- В финальном матче было много переломных моментов в третьей и четвертой четвертях - когда была не игра, а сплошные качели, - цитирует "Р-Спорт" Петракову. - И нервы были очень напряжены, и чувствовалась усталость. И когда Ольга Артешина получила травму, рассечение брови, мы очень за нее переживали. Но после этого мы еще больше сплотились. А когда она вернулась на площадку с пластырем на лбу, после того как ей зашили рану, это придало нам новых сил. И мы победили - за счет опыта, сплоченности и командного духа. Все это помогло нам выстоять.

Нам немного не хватало сыгранности - мы могли бы действовать еще зрелищнее. Потому что наши российские игроки способны на многое. И, тем не менее, я считаю, что мы сегодня полностью заслужили победу. Я очень рада, что Кубок страны разыгрывается именно в таком уникальном формате - с участием российских игроков. Как отметили победу? В раздевалке - двумя большими бутылками шампанского. Наверное, его купили заранее - руководство нашего клуба всегда готовит такие вещи.