"Жальгирис" - первый участник "Финала четырех" Евролиги

"Жальгирис" обыграл дома "Олимпиакос" в четвертом матче плей-офф Евролиги со счетом 101:91. Самым результативным игроком встречи стал защитник хозяев Кевин Пангос, набравший 21 очко.
Счет в серии стал 3-1. "Жальгирис" первым вышел в "Финал четырех" Евролиги-2017/18, который пройдет с 18 по 20 мая в Белграде.
Евролига
1/4 финала
Четвертый матч
"Жальгирис" (Литва) - "Олимпиакос" (Греция) - 101:91 (23:22, 28:15, 27:19, 23:35)
Ж: Пангос (21), Улановас (20), Тупан (11), Мичич (9).
О: Спанулис (19), Стрельниекс (17), Папаниколау (15), Уилтжер (12).
26 апреля. Каунас. Sporthalle.
Счет в серии: 3-1
емен
очень хорошо , нужно еще одних греков оставить за бортом !
22:47
redgy
Электросталец, они вроде с фенером играют, не?
22:47
Электросталец
Принтезис не играл? Лиетувянцы сыграют с ЦСКА/Химки, Ювик78, боишься?
22:38
ladafan
вот это кильки.....
22:35