"Жальгирис" - первый участник "Финала четырех" Евролиги

"Жальгирис" обыграл дома "Олимпиакос" в четвертом матче плей-офф Евролиги со счетом 101:91. Самым результативным игроком встречи стал защитник хозяев Кевин Пангос, набравший 21 очко.

Счет в серии стал 3-1. "Жальгирис" первым вышел в "Финал четырех" Евролиги-2017/18, который пройдет с 18 по 20 мая в Белграде.

Евролига

1/4 финала

Четвертый матч

"Жальгирис" (Литва) - "Олимпиакос" (Греция) - 101:91 (23:22, 28:15, 27:19, 23:35)

Ж: Пангос (21), Улановас (20), Тупан (11), Мичич (9).

О: Спанулис (19), Стрельниекс (17), Папаниколау (15), Уилтжер (12).

26 апреля. Каунас. Sporthalle.

Счет в серии: 3-1

Расписание плей-офф Евролиги