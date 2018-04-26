22:25 | Баскетбол — Евролига

"Жальгирис" - первый участник "Финала четырех" Евролиги

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"Жальгирис" обыграл дома "Олимпиакос" в четвертом матче плей-офф Евролиги со счетом 101:91. Самым результативным игроком встречи стал защитник хозяев Кевин Пангос, набравший 21 очко.

Счет в серии стал 3-1. "Жальгирис" первым вышел в "Финал четырех" Евролиги-2017/18, который пройдет с 18 по 20 мая в Белграде.

Евролига

1/4 финала

Четвертый матч

"Жальгирис" (Литва) - "Олимпиакос" (Греция) - 101:91 (23:22, 28:15, 27:19, 23:35)

Ж: Пангос (21), Улановас (20), Тупан (11), Мичич (9).

О: Спанулис (19), Стрельниекс (17), Папаниколау (15), Уилтжер (12).

26 апреля. Каунас. Sporthalle.

Счет в серии: 3-1

Расписание плей-офф Евролиги

 

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (4)
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емен

очень хорошо , нужно еще одних греков оставить за бортом !

22:47

redgy

Электросталец, они вроде с фенером играют, не?

22:47

Электросталец

Принтезис не играл? Лиетувянцы сыграют с ЦСКА/Химки, Ювик78, боишься?

22:38

ladafan

вот это кильки.....

22:35

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