Носов - о матче "Химки" - ЦСКА: "Жаль, что хорошая игра оказалась испорчена"

Бывший центровой сборной России Виталий Носов поделился мнением о случившемся в концовке четвертого матча серии плей-офф Евролиги между ЦСКА и "Химками", объяснил, что произошло и почему судьи приняли решение остановить последнюю атаку подмосковной команды.

– В этом матче была борьба, удивительная игра и одной, и другой команды – фантастический Алексей Швед, возвращение "Химок" – одна из лучших игр, которую я видел, в России так и точно лучшая. И судейство было отличным до самой концовки.

– Что в ней случилось?

– Знаете, этот эпизод похож на ситуацию в футболе, когда в ходе атаки арбитр на линии сигнализирует об офсайде. А главный дает свисток, если считает, что вне игры зафиксировано верно. То есть помощник с поднятым флажком стоит, но решение принимает судья в поле. Здесь момент такой – "Химки" просили замену, ее не дали, потому что мяч после промаха Гилла со штрафного был "живой". Ханикатт ушел с места, где происходят замены, но остался стоять у своей скамейки. ЦСКА забили два очка, все были в запарке, столик не успел среагировать, и рефери Саша Пукл запустил часы, дав ввести мяч в игру. Остается три секунды до конца, хронометрист поднимает руку и встает из-за столика. Другой судья на площадке, испанец Хименес, услышал этот сигнал. Он имел право дождаться, пока мяч снова станет "мертвым", и после этого спросить у хронометриста, в чем дело. Или мог дать свисток. И в обоих случаях был бы прав. Я точно знаю, что время запускал не столик, а Пукл, а остановил Хименес. И мое мнение, что ситуация была на усмотрение арбитра.

– Как можно описать произошедшее?

– Это неприятное стечение обстоятельств. Если бы Ханикатт сел на лавку, то на этом бы все закончилось, и никто не имел бы повода для свистка. А он просто остался смотреть за игрой, Барцокас и его помощники забыли, что просили замену, столик поздно отреагировал, судья дал свисток, когда уже не стоило бы.

– Вы считаете, что этот свисток был лишний?

– Я не скрываю, что болею за "Химки", и мне хотелось, чтобы время не останавливали, и они выиграли. Те, кто поддерживают ЦСКА, считают, что нужно было давать свисток. Никакого умысла, конечно, здесь не было, но все-таки обидно, что такая игра оказалась испорчена. Вообще, если в первом матче судейство оставляло желать лучшего – и соотношение фолов, и заступ Вяльцева, которого не было, то по остальным играм претензий к арбитрам не было. И в этом матче тоже. Но после концовки остался неприятный осадок. Как будто что-то украли, но случайно. (Антон БАБОШИН)

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