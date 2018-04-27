ЦСКА обыграл "Химки" и вышел в "Финал четырех" Евролиги, несмотря на 36 очков Шведа

ЦСКА в четвертом матче 1/4 финала Евролиги обыграл на выезде "Химки" - 89:88. Самым результативным игроком встречи стал защитник подмосковной команды Алексей Швед, который набрал 36 очков. Этот показатель является рекордным для матчей плей-офф.

Армейцы сделали победный бросок за 5 секунд до конца времени. "Химки" побежали в атаку и забросили 2 очка, но в этот момент прозвучала финальная сирена - с подчетом ошиблись судьи. Подмосковной команде вернули 2 секунды, но этого игрокам не хватило, чтобы вырвать победу.

ЦСКА выиграл серию со счетом 3-1 и вышли в "Финал четырех". Ранее участие в решающих играх офромили "Жальгирис" и "Фенербахче". Последний участник определится в паре "Реал" - "Панатинаикос".

Скандал в Евролиге. "Химки" засудили?

Khimki Vs CSKA.



Increíble lo que ha pasado en el último minuto... pic.twitter.com/Hy65YIgovE – Aarón Morales (@Aaron_Morales_) 27 апреля 2018 г.

Евролига

Плей-офф

1/4 финала

Четвертый матч

"ХИМКИ" (Россия) - ЦСКА (Россия) - 88:89 (25:32, 19:25, 21:14, 23:18)

Х: Швед (36), Андерсон (10), Маркович (9), Моня (8), Гилл (7), Дженкинс (5), Робинсон (5), Ханикатт (3), Томас (3), Вяльцев (2).

Ц: Хиггинс (20), Воронцевич (15), Родригес (14), Антонов (13), Вестерманн (6), Хантер (5), Курбанов (4).

Счет в серии: 1-3.