ЦСКА обыграл "Химки" и вышел в "Финал четырех" Евролиги, несмотря на 36 очков Шведа

ЦСКА в четвертом матче 1/4 финала Евролиги обыграл на выезде "Химки" - 89:88. Самым результативным игроком встречи стал защитник подмосковной команды Алексей Швед, который набрал 36 очков. Этот показатель является рекордным для матчей плей-офф.
Армейцы сделали победный бросок за 5 секунд до конца времени. "Химки" побежали в атаку и забросили 2 очка, но в этот момент прозвучала финальная сирена - с подчетом ошиблись судьи. Подмосковной команде вернули 2 секунды, но этого игрокам не хватило, чтобы вырвать победу.
ЦСКА выиграл серию со счетом 3-1 и вышли в "Финал четырех". Ранее участие в решающих играх офромили "Жальгирис" и "Фенербахче". Последний участник определится в паре "Реал" - "Панатинаикос".
Скандал в Евролиге. "Химки" засудили?
Khimki Vs CSKA.– Aarón Morales (@Aaron_Morales_) 27 апреля 2018 г.
Increíble lo que ha pasado en el último minuto... pic.twitter.com/Hy65YIgovE
Евролига
Плей-офф
1/4 финала
Четвертый матч
"ХИМКИ" (Россия) - ЦСКА (Россия) - 88:89 (25:32, 19:25, 21:14, 23:18)
Х: Швед (36), Андерсон (10), Маркович (9), Моня (8), Гилл (7), Дженкинс (5), Робинсон (5), Ханикатт (3), Томас (3), Вяльцев (2).
Ц: Хиггинс (20), Воронцевич (15), Родригес (14), Антонов (13), Вестерманн (6), Хантер (5), Курбанов (4).
Счет в серии: 1-3.
- Реал (Баскетбол)
- Химки (Баскетбол)
- ЦСКА (Баскетбол)
- Фенербахче (Баскетбол)
- Алексей Швед
- Панатинаикос (Баскетбол)
- Жальгирис Каунас
сабзеро
Millwall82 На коней хоть на баскетбол ходят??? А то с хоккеем там совсем грустно, да и на футболе по 12-15 тысяч. ___________________________ Присытились победами. Во всех ведущих видах спорта ЦСКА на первых ролях. Ну, в общем, тебе не понять.
22:41
Sinaron
За Арсеналий с децтва!)) По самому матчу - дворовый уровень.) Любая команда НБА привезёт конюшне минимум +30 не напрягаясь.) 22:34 /////////////// Чмока, ты дурачок? Какое отношение НБА имеет к Евролиге?
22:39
Pawlusha
А таких вонючих комментов никогда не слышал. Хоть Базаревича убрали,а базарные бабы остались.
22:36
Курт Лямке
БК Хамки и их клевретов - в отстойник!!!!!!!!!!
22:35
За Арсеналий с децтва!))
По самому матчу - дворовый уровень.) Любая команда НБА привезёт конюшне минимум +30 не напрягаясь.)
22:34
эстонский армеец
Всем кто про ЦСКА что-то "вякает" - прочитайте поздравление Путина ЦСКА и прикройте рты!
22:34
Pawlusha
К чему фото,на котором Нандо ? Если бы он был,разница в 15-19 очков,как в ВТБ была бы обеспечена.
22:33
Dzhan1328
Спасибо дебилоиду с Химок,который в конце смазал второй штрафной... Так бы 89-89 и в овере Химки без проблем дожали бы армейцев.
22:32
yspesh4
Химкам вообще в Ф4 делать нечего, а ЦСКА, если не будет Де Коло и Хайнца, тоже. На идиотах Клайберне и Вестермане далеко не уедешь.
22:32
DedSovetskoyArmiy
Ребят, ну правда, вы матч-то видели? Если столик лажанулся, при чем тут судьи? И тем более, при чем тут ЦСКА! Главное крикнуть «позор», а мозги включать не надо? тьфу!
22:31
эстонский армеец
Главное, чтобы к финалу Де Коло и Хайнс восстановились и тогда будем поглядеть кто кого на что выше!)
22:31
lavric999
Дааа, за судили концовку, вернее отобрали концовку у команды Химки, а с ней и победу!
22:30
Sinaron
Чмока, ты уже доказал, что прогнозист ты никудышный. Будешь сглатывать вместе с Фенером.
22:30
камри
Надеюсь этого хронометриста, кто бы он не был, пожизненно дисквалифицируют,если он даже кнопку не научился нажимать. А ЦСКА конечно я бы пожелал все таки не такой победы
22:29
объективный Артём =)
Судьи.....Ещё по первой игре с 50 штрафными ЦСКА я говорил.Хотя смысл говорить о них?..Скажу в целом про Химки: Лёха-топ!элита! И именно в этой серии он это продемонстрировал,в регулярке не смотря на очки,иногда поролигры,а в серии он Велик.Плохо только то,что в БК Химки уровню Евролиги соответствуют только собственно Швед + Гилл и Моня с Вяльцевым(последние двое именно для тех ролей в команде,которые они выполняют)остальные - шлак. И хваленный 5 номер драфта(то что ЦЕЛЫЙ 5 номер драфта играет в европе,уже наводит на мысли)который являясь 3-4 номером меньше 50 процентов штрафных реализует,ну что это? И остальные "шоколадки" не лучше во главе с полным дном Марковичем,который как я считаю похоронил сегодня команду- да да,именно он промазал абсолютно чистый бросок при преимуществе Химок.Защитник не имеет права мазать такие броски в такие моменты,ладно бы он раньше феерил,а тут случайность...так нет,процент у него весь сезон ужасный. Зубкова почти не было и мало Зайцева,мне кажется играй они вместо Дженкинса или Робинсона былоб лучше.
22:29
JonLord
Дырявая победа
22:28
Millwall82
На коней хоть на баскетбол ходят??? А то с хоккеем там совсем грустно, да и на футболе по 12-15 тысяч.
22:28
from siberia with love
еще раз-это не слив-судья не имеет право считать атаку если часы не запущены
22:27
from siberia with love
в этом году реал(если брать без травм)-наголову всех сильней-потом цска а потом фенер(без юдо и богдановича они уже не машина
22:26
spetrov
Почему свистули судьи? Надо все-таки узнать у них. Ну там хронометраж все-таки (а хозяева и ответственные - Химки). Или вводящий не вышел полностью за лицевую. Может вдруг оказаться, что причина была. Армейцев с победой!
22:25
сабзеро
AK83 Впервые желаю неудачи ЦСКА _______________________________ Причем здесь ЦСКА? Облажались судьи. Граждане, включайте мозги перед тем, как написать комментарий.
22:24
igorkuz45
Фото Дарьи Исаевой. Сегодня??? ДеКоло??? Синяя форма??? Модераторы???
22:24
from siberia with love
это конечно ПОЗОР но не судейский слив. ошибка хронометриста-в европе такое случается часто.причина в том что денег даже в евролиге нет а значат на часах сидят бомжи. в нба такое не возможно-там даже в регулярке каждую секунду считают,тк там огромные деньги и везде сидят профи получающие хорошие деньги
22:24
эстонский армеец
Всё нормально - ЦСКА всегда первый!!! Химкам до финала четырёх ещё расти и расти (получит Швед травму и команда - пустышка).
22:23
сабзеро
MikkaH Позорище!!! Украли у Химок победу. Такому бездарному ЦСКА желаю в ФЧ провалиться. Буду болеть за Жальгирис. _________________________________ ЦСКА ни у кого ничего не крал. А то, что ты не будешь за них болеть мы как-нибудь переживем.
22:22
MikkaH
сабзеро_______ Слегка встряну в разговор. ЦСКА сегодня тоже хорошо обделался. Вести +15 в середине третьей четверти и победить с душком...
22:21
Бо
Судью конечно начудили. И не только в концовке. Хотя Химки могли выиграть. Просто надо было убрать с площадки Марковича. Есть Вяльцев, который мог помочь. Хотя с таким судейством у Химок шансов не было.
22:21
За Арсеналий с децтва!))
Фенер вытрет ноги о такую конюшню, никакой судья не поможет.))
22:21
ladafan
всегда , если не запустилось время, атака начинается снова, нету тута скандала....
22:21
Helicopter
Судьи начудили или что там произошло уже неважно. Де Коло и Хайнс надеюсь будут играть в Финале 4-х. С Победой ЦСКА!
22:20