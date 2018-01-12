Лассо – о матче с "Химками": "Реал" показывал солидный баскетбол"

Главный тренер "Реала" Пабло Ласо после победы над "Химками" (95:78) в матче регулярного чемпионата Евролиги похвалил игроков своей команды. Также он отметил персональные действия своих баскетболистов против атакующего защитника химчан Алексея Шведа.

– В матче с "Химками" мы показали солидный баскетбол, начиная с самых первых минут, – цитирует "Р-Спорт" Ласо. – В первой половине мы очень хорошо отзащищались, проделали хорошую работу в обороне против Алексея Шведа.

Мы хорошо поддерживали ритм, во второй половине мы тоже играли умно и хорошо читали ситуации, убегали в быстрые отрывы и использовали свои шансы. Я рад этой победе над "Химками".

"Реал" с 28 очками после 17 матчей занимает пятое место в турнирной таблице. "Химки" находятся на восьмой позиции, в активе команды 26 очков.