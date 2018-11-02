Врач "Байкала-Энергии" спас жизнь 73-летнему пассажиру самолета

Врач "Байкала-Энергии" Александр Колпашников спас жизнь 73-летнему пассажиру самолета, сообщает пресс-служба иркутян. "Байкал-Энергия" летел из Иркутска в Москву на матч 1-го тура российской суперлиги против "Зоркого". Во время полета мужчине стало плохо, самолет собирались экстренно посадить в Екатеринбурге. Врач оказал мужчине помощь и до конца полета находился рядом с ним. В итоге самолет долетел до Москвы, где пассажира встретили врачи.

- В самолете спросили, есть ли медицинский работник. Я с трудом у него обнаружил нитевидный пульс. Нашелся на боту тонометр. Начали мерить давление - 80/40. 73 года человеку. Выяснилось, что стюардессы дали ему две таблетки, еще и попутчица, видимо внучка, дала две таблетки. Не будем говорить название. Препараты, которые снижают давления. Через силу пришлось заставить его принять крепкий час с шоколадом.

Давление стало медленно подниматься, стало очевидно, что вопрос о чем-то страшном не стоит. Ритм был спокойный, дедулька начал подавать признаки жизни. Спокойно добрались до Москвы, он уже самостоятельно двигался.

Поэтому мой вам совет: не пейте таблетки без рекомендации врача.

Были ли похожие случаи? Мы много летаем, не первый раз, бывало и хуже.