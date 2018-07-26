"Волга" еще сохраняет шансы остаться в суперлиге

"Волга" еще не потеряла шансы сохранить место в суперлиге из-за серьезных финансовых проблем, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на вице-президента Олимпийского совета Ульяновской области Назира Шамсутдинова. В СМИ в последнее время говорится о снятии ульяновцев с чемпионата России из-за сокращения бюджета и переводе команды в высшую лигу.

- Шансы на сохранение "Волги" в суперлиге есть, это решится в понедельник на встрече хоккейного сообщества области, - сказал Шамсутдинов. - Потому что есть исходные условия, при которых клуб будет существовать: по финансам, по кадрам, по оставшимся игрокам. На встрече будет немало копий сломано, но мы придем к какому-то решению, от которого будем отталкиваться. Одно из моих предложений - оставить команду в суперлиге.

Это даст возможность объединить всех, потому что порознь нас разобьют. И надо выстроить четкие отношения с Федерацией хоккея с мячом России, которая может нам помочь. Тогда у нас появится шанс, и будут правильно расставлены приоритеты. У нас есть российская федерация, есть губернатор, и мы оценим, какова ситуация с финансами и игроками. И исходя из этих четырех составляющих, мы и будем принимать итоговое решение.

Если мы остаемся в суперлиге, то уже потом решаем различные технические вопросы и все оптимизируем. Моя личная позиция - нам надо выстроить нормальные деловые отношения с Федерацией хоккея с мячом России. В этом вопросе существует некий вакуум, и кое-кто этим пользуется, говоря отсебятину, а это неправильно. Если у нас есть координирующий орган, то он должен задавать темп всему виду спорта в стране.