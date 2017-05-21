В чемпионате России-2017/18 сыграют 14 команд

Исполняющий обязанности директора по организации и проведению соревнований Сергей Мяус сообщил, что в чемпионате России примут участие 14 клубов. Ранее стало известно, что в суперлигу вернутся "Зоркий" и "Строитель". Таким образом, 12 команд, игравших в чемпионате России в прошедшем сезоне, останутся в элитном дивизионе.

- Структура следующего чемпионата России на исполкоме федерации была принята, - цитирует "Р-Спорт" Мяуса. - Есть только один нюанс, который требует небольшой доработки - сколько команд будет выходить в плей-офф. В турнире предполагается участие 14 команд, восемь из них, как планируется, по итогам предварительного этапа выйдут в плей-офф. Подмосковный "Зоркий" и "Строитель" из Сыктывкара подтвердили свое участие в турнире. На исполкоме мы утвердили срок, до которого каждый клуб должен подтвердить свое участие в турнире - до 10 июня.

Первого июля мы уже выдадим готовый календарь тем клубам, которые будут выступать в суперлиге. Никому никаких временных поблажек делать не будем. А если говорить о следующей стадии, то некоторые "горячие головы" предлагают допустить в плей-офф 12 команд, - добавил собеседник агентства. - Но это, на мой взгляд, приведет к девальвации плей-офф. Окончательное решение будет принято 22 мая после обсуждения с представителями команд.

Ранее сообщалось, что чемпионат России, скорее всего, ждет принципиальное изменение - лидеры регулярного чемпионата будут сами выбирать себе соперников по плей-офф.