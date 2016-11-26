19:08 | ХОККЕЙ С МЯЧОМ

"СКА-Нефтяник" забил 13 голов "Сибсельмашу", одержав 8-ю победу подряд

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"СКА-Нефтяник" разгромил "Сибсельмаш" в матче регулярного чемпионата российской суперлиги. Клуб из Хабаровска выиграл восемь встреч из восьми и лидирует в таблице "Востока". На "Западе" "Волга" одолела "Родину" и по потерянным очкам занимает первое место.

Чемпионат России

Суперлига

Регулярный чемпионат

Группа "Запад"

"Родина" (Киров) - "Волга" (Ульяновская область) - 2:3 (1:2)

"Динамо-Казань" (Казань) - "Старт" (Нижний Новгород) - 6:4 (3:2)

Группа "Восток"

"Уральский трубник" (Первоуральск) - "Байкал-Энергия" (Иркутск) - 1:4 (0:2)

"Сибсельмаш" (Новосибирск) - "СКА-Нефтяник" (Хабаровск) - 5:13 (3:10)

Дополнительная информация

http://bandy.sport-express.ru/russia/2016-2017/

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