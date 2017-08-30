"СКА-Нефтяник" на старте Кубка мира сыграет против "Сандвикена"

"СКА-Нефтяник" из Хабаровска в стартовом матче Кубка мира по хоккею с мячом сыграет против шведского "Сандвикена" в стартовом матче Кубка мира по хоккею с мячом, сообщается на официальном сайте турнира. Встреча между российским и шведским клубами в рамках группы D состоится 12 октября. Также на групповом этапе хабаровчане сыграют против шведских "Венерсборга" и "Сириуса".

Первоуральский "Уральский трубник" в группе С встретится с клубами "Вейтера" (Финляндия), "Болльнес" и "Бруберг" (оба - Швеция). Первым соперником российской команды станет "Болльнес". "Байкал-Энергия" из Иркутска в квартете A встретится с тремя командами из Швеции - "Эдсбюном", "Вестеросом" и "Ветландой". Команда начнет выступление на Кубке мира матчем против "Вестероса".

Красноярский "Енисей" в группе B встретится с шведскими клубами "Вилла-Лидчепинг" и "Хаммарбю", а также норвежским "Стабеком". Первым соперником россиян станет "Вилла-Лидчепинг".

Кубок мира пройдет в шведском Сандвикене с 12 по 15 октября.