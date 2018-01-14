Сергей Мяус: "Второе место сборной России – это успех"

Член исполкома Федерации хоккея с мячом России Сергей Мяус назвал успехом второе место женской сборной России на чемпионате мира. В субботу, 13 января, россиянки в финале проиграли Швеции (0:1).

– Что касается результата финального матча, то, на мой взгляд, очень здорово, что сборная России заняла второе место, – цитирует ТАСС Мяуса. – К сожалению, не удалось реализовать пенальти в первом тайме, в конце второго имели подавляющее преимущество, но его немножко не хватило. Думаю, что второе место сборной России по хоккею с мячом – это успех, учитывая, как развивается этот вид спорта в нашей стране.

Проведение женского чемпионата мира по хоккею с мячом в Чэндэ, а также предстоящий чемпионат мира среди мужских команд группы B в Харбине – это одна история. Несмотря на инфраструктуру, китайцы уже сейчас начинают культивировать у себя хоккей с мячом, если они продолжат начатое, то от этого выиграют все. Да, были неудобства, девчонкам приходилось переодеваться на лавочках, но, на мой взгляд, это стоило того, чтобы хоккей с мячом был представлен в Китае.