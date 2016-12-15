Сергей Мяус: "Игра в Швеции - позитивный момент для хоккеистов сборной России"

Главный тренер сборной России Сергей Мяус считает, что выступление ряда отечественных хоккеистов в чемпионате Швеции идет команде на пользу. В завершившемся на днях "Турнире четырех наций" приняли участие трое россиян из чемпионата Швеции - Павел Булатов, Никита Иванов (оба - "Венерсборг" и Алан Джусоев ("Сандвикен").

- Ребята же за полгода не станут шведами - они продолжают играть в нашей российской манере, - цитирует "Р-Спорт" Мяуса. - Но у них появились некоторые новые элементы - допустим, в культуре паса и контроле мяча. Это обогащение опытом, они приобретают новый жизненный и игроцкий опыт. И это является позитивным моментом для сборной России. Хоккеисты могу играть где угодно, главное, чтобы они соответствовали тому, что мы от них требуем. И, прежде всего, в скорости и мышлении.

И в понимании того, за счет чего русский хоккей отличается слегка от скандинавского. И наши ребята, играя в Швеции, тоже приобретают что-то хорошее из их стиля. И ведь не зря наших ребят приглашают шведские клубы, потому что они тоже хотят взять что-то новое у нас, они тоже хотят играть в быстрый и атакующий хоккей.