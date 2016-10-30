Сергей Ломанов-старший: "Чемпионом России стал совершенно другой "Енисей"

Главный тренер "Енисея" Сергей Ломанов-старший отметил, что команде будет тяжело защитить титул чемпиона России последних двух лет. Этим летом красноярцев покинули лидеры - сын тренера Сергей Ломанов-младший и Алан Джусоев.

- Нам надо, прежде всего, самим разобраться, - цитирует "Р-Спорт" Ломанова-старшего. - Потому что чемпионом страны в прошлом сезоне стала совершенно другая команда. А сегодня она совсем не та, какой была раньше. Нам надо много работать, тем более что мы знаем, в чем заключаются наши проблемы. Серега Ломанов был лидером команды и Алан Джусоев тоже, и Алмаз Миргазов рядом с ним двигался совсем по-другому. Сергей и Алан ушли, кому-то надо взять на себя ношу лидеров. И Алмаз готов ее взять, но темп игры команды низкий, нет скорости.

Мы будем стремиться занять высокое место в чемпионате России. Но нам надо много что пересмотреть и сделать. И самое главное - чтобы ребята пересмотрели свое отношение к хоккею, работе, к взаимной поддержке. Меня всегда учили, в том числе и Василий Дмитриевич Трофимов, что без скорости в хоккее делать нечего. И когда сорокалетние и немного помоложе ребята из Хабаровска бегают быстрее наших 24-летних, я этого просто не понимаю. И с таким положением дел никогда не соглашусь.

Надо сегодня обратить внимание на всю нашу детскую хоккейную школу. Чтобы они приходили в главную команду обученными в техническом и тактическом плане, во всех компонентах, с хорошим и экономным катанием и с лидерскими качествами.