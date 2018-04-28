Пятикратный чемпион мира Джусоев перешел в "СКА-Нефтяник"

Пятикратный чемпион мира Алан Джусоев возвращается в российскую суперлигу, информирует rusbandy.ru​. 25-летний полузащитник подписал двухлетний контракт с хабаровским "СКА-Нефтяником". Таким образом, вслед за Юрием Викулиным дальневосточному клубу удалось подписать второго ведущего хоккеиста сборной России.

Сезон-2017/18 спортсмен начал в составе "Енисея", вместе с которым выступил в финалах Кубка мира и Кубка России. Однако уже в декабре хоккеист рассторг контракт с красноярским клубом, отправившись в Швецию и продолжив сезон в рядах одного из флагманов элитсерии – стокгольмского "Хаммарбю". В Швеции игрок провел 20 матчей, в которых забил 18 мячей, сделав 18 результативных передач.