Путин поздравил сборную России с победой на ЧМ-2018

Президент России Владимир Путин поздравил сборную России с победой на чемпионате мира-2018. В финальном матче россияне взяли верх над Швецией (5:4) и завоевали титул в 11-й раз в истории.

"Поздравляю вас с золотом чемпионата мира. Вы отлично выступили на домашнем первенстве, порадовали болельщиков зрелищной игрой и яркими, красивыми голами. Продемонстрировали блестящую подготовку и победный настрой. Ваша слаженная командная работа не оставила никаких шансов опытным и серьёзным соперникам. Молодцы! Желаю вам новых успехов и всего наилучшего", - приводит письмо Путина официальный сайт ФХМР.