Определились составы групп второго этапа чемпионата России

По итогам предварительного этапа чемпионата России определились составы групп второго этапа. В первой группе сыграют по четыре лучшие команды на "Западе" и "Востоке": "Волга", "Водник", "Динамо", "Динамо-Казань", "СКА-Нефтяник", "Енисей", "Байкал-Энергия" и "Уральский трубник".

По две худшие команды - "Родина", "Старт", "Кузбасс" и "Сибсельмаш" - определены во вторую группу. Круговые турниры в группах стартуют 15 января и завершатся 26 февраля. Первые шесть команд группы 1 выйдут в плей-офф. Последние две сразятся с двумя победителями группы 2 и поборются за еще две путевки в четвертьфинале. Отметим, что результаты матчей первого этапа в группе 1 сохраняются, таким образом, клубы "Запада" сыграют только с соперниками с "Востока".

По итогам четвертьфинальных серий до трех побед будут определены участники "Финала четырех", который пройдет с 24 по 26 марта.