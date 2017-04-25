На сборе в Сочи будет сформирована сборная России на Универсиаду-2019

Сборная России проводит учебно-тренировочный сбор в Сочи, сообщает официальный сайт ФХМР. С командой работает основной тренерский штаб во главе с Сергеем Мяусом, а также специалист по СФП Николай Емсенко. По результатам сбора будет сформирована вторая команда России, которая примет участие в Универсиаде-2019.

На сборы вызваны следующие хоккеисты: вратари - Черных ("Енисей"), Рысев ("СКА-Нефтяник"), Долгополов ("Сибсельмаш"), Катаев ("Родина"); защитники - Яковлев ("Кузбасс"), Горячев ("Зоркий"), Прокопьев ("Енисей"), Коньков ("Уральский трубник"), Ивкин ("СКА-Нефтяник"), Немцев ("Строитель"); полузащитники - Савельев ("Водник"), Бефус ("СКА-Нефтяник"), Джусоев, Прокопьев (оба - "Енисей"), Гареев, Степанов (оба - "Волга"), Торгонский ("Кузбасс"); нападающие - Н. Иванов ("Байкал-Энергия"), Миргазов ("Енисей"), Филиппов ("Сибсельмаш"), Кузнецов, Бихузин (оба - "Волга"), Барбаков ("Родина").